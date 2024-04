Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Σε κλινική για τον καρκίνο η πρώτη επίσκεψή του (εικόνες)

Με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Κάρολος, επισκέφτηκε ασθενείς που μάχονται με τον καρκίνο.

Στα δημόσια καθήκοντά του επέστρεψε σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος, για πρώτη φορά αφού διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του μονάρχη έγινε με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του και ήταν επίσκεψη σε κλινική θεραπείας του καρκίνου.

Ο βασιλιάς, καρκινοπαθής ο ίδιος, έστειλε έτσι, ένα μήνυμα συμπαράστασης, αλλά και δύναμης στους ασθενείς.

Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί από τα ανάκτορα πως, «Η Μεγαλειότητά του θα ξαναρχίσει σύντομα τις δημόσιες δραστηριότητές του μετά την περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης», ενώ εκπρόσωπος του παλατιού διευκρίνισε πως, θα συνεχιστεί η θεραπεία του.

Έγινε, επίσης, γνωστό ότι, οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από την πορεία της υγείας του.

Η πανεπιστημιακή κλινική που επισκέφτηκε το βασιλικό ζεύγος, University College Hospital Macmillan Cancer Centre in London, υποστηρίζεται από την Cancer Research UK.

