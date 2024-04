Λονδίνο - Επίθεση με σπαθί: Νεκρός ένας 13χρονος

Το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του μετά την επίθεση που δέχτηκε με σπαθί.

Ένα 13χρονο αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του μετά από μια επίθεση με σπαθί που εξαπέλυσε ένας 36χρονος άνδρας στο ανατολικό Λονδίνο νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνω ότι ένας από τους τραυματίες της επίθεσης, ένα 13χρονο αγόρι, πέθανε», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιούαρτ Μπελ σε ανακοίνωση Τύπου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 36χρονος δράστης συνελήφθη και η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, του Λονδίνου, Στούαρτ Μπελ, ανακοίνωσε ότι ο 13χρονος ήταν ένας από τους πέντε τραυματίες, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, προσθέτοντας ότι εν τέλει ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

