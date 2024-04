Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Φορτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων - Τι είπαν για την απόφαση (εικόνες)

Τι ανέφεραν οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι μια μέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Συνέντευξη Tύπου στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών παραχώρησαν οι συγγενείς των θυμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία και τις μεγάλες αντιδράσεις που προκάλεσε, μετά τις περιορισμένες ποινές που επιβλήθηκαν σε έξι μόνο άτομα, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα που αντιμετώπισαν κατηγορίες κρίθηκαν αθώα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ένας εκ των συγγενών των θυμάτων ανέφερε: «Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να καταλάβετε και να καταλάβουν όλοι τη λέξη ντροπή. Πάνε πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο για τον νέο ποινικό κώδικα, όπως καταλάβατε αυτό είναι ένα παραμύθι. Έτσι όπως έγινε η απόφαση, παρακαλώ για την παραγραφή, προκειμένου να το πάρουν στην πλάτη τους».

Η κ. Κροκίδη, δημοσιογράφος και κάτοικος Νέου Βουτζά ανέφερε « Η χθεσινή απαράδεκτη δικαστική απόφαση προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο κανείς δεν μένει ασυγκίνητος ότι οι δημόσιο λειτουργοί θα κυκλοφορούν ελεύθεροι και ατιμώρητοι για το κακό που έκαναν κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν ο εμπρηστής μια μέρα με ανέμους με αμέλεια προκάλεσε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο πανελλήνιο.»

Συνέχισε λέγοντας « δηλώνουν ως εδώ η ανοχή τους και ο σεβασμός του «κύρους» της χώρας. Να γνωρίζετε ότι στις προθέσεις μας είναι μια ανοιχτή επιστολή στη πρόεδρο του Αρείου πάγου προσπάθεια προσφυγής στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσφυγή στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατάθεση αναφοράς στη LIBE. Αίτημα στην εισαγγελία για να έκρηξη περαιτέρω τις διαδικασίες αυτής της δίκης».







Ο Γιάννης Οικονομίδης ανέφερε «εγώ δηλώνω επιζών αλλά στην πραγματικότητα έχω χάσει πολλούς ανθρώπους φίλους γείτονες τα παιδιά τους τους γονείς του έχει παρά πολλούς ανθρώπους οι απώλειες οι πραγματικές δεν είναι μόνο οι 104 και οι παράπλευρες απώλειες υπάρχουν δεκάδες άλλοι που έχουν πεθάνει μετά. Υπάρχουν εκατοντάδες εγκαυματιες

Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους την ψυχική τους υγεία.

Κανένας δεν έχει δείξει να καταλαβαίνει το μέγεθος του εγκλήματος.

3.000 άνθρωποι ήταν στη θάλασσα κάποιοι πνίγηκαν κάποιοι έμειναν στην θάλασσα 10 ώρες 2000 έφυγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητα όταν όλοι τυχεροί εκτός από τους 104 τους άλλους τραυματίστηκαν.»



Επίσης τόνισε ότι «είναι τεράστια αυτή η υπόθεση και θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβει και η ελληνική δικαιοσύνη και η κοινή γνώμη να καταλάβει ότι η οργή μας δεν είναι συναισθηματική μόνο γιατί χάσαμε τους ανθρώπους μας είναι βαθύτατα ρεαλιστική γιατί υπήρξε μια οργιώδης προσπάθεια συγκάλυψης.» «κανένας δεν θα ξεχάσει την πολιτική ηγεσία τότε που δεν μπορούσαμε να βρει λάθη αφού είχαν περάσει 2-3 μέρες έριξε την ευθύνη στους κατοικους για τη δήθεν παράνομη δόμηση»



Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε « το αποτέλεσμα το χθεσινό για εμάς δεν ήταν έκπληξη ήταν η απόλυτη ξεφτίλα που μπορεί να φτάσει ένα δρομολογημένο τρένο που μπήκε σε ράγες από την πρώτη στιγμή για να συγκαλύψει τις ευθύνες. Συμπλήρωσε λέγοντας ότι «δεν ζητάμε να μπουν στη φυλακή αθώοι άνθρωποι, δεν δεχόμαστε αυτό το ψέμα αυτή τη κοροϊδία η φωτιά αυτή μπήκε 16:20:25 200μ από το σπίτι του δημάρχου Πεντέλης κυρίου Στεργίου για κάποιο λόγο όλα τα ημερολόγια πειράχτηκαν για να δείχνουν ότι η φωτιά μπήκε αργότερα» «Τους ξέφυγε η φωτιά και μετά προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αποφύγουν κάθε ευθύνη σε μια κατάσταση που ξέρανε ότι θα έχει πολλούς νεκρούς και θα είναι σημάδι στις καριέρες τους αυτό έγινε τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.»



Κατέληξε λέγοντας στην ομιλία του ότι « Όλες οι ευθύνες είναι τρομερές θα πρέπει να ψάξει η ελληνική δικαιοσύνη εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση.»

Ο Άρης Χερουβείμ ο οποίος έχασε και αυτός συγγενικά του πρόσωπα στη φονική πυρκαγιά ανέφερε «Και φυλακή να πάνε πως μπορείς να πεις ότι δικαιώνονται δυο κοριτσάκια; Δέκα παιδάκια 6 μηνών έως δέκα χρόνων;»



Η κ. Μαίρη Αβραμίδου μίλησε και αυτή για την απόφαση του δικαστηρίου λέγοντας «δεν δοκιμαστήκανε μόνο εμείς αλλά ολόκληρη η ελληνική δικαιοσύνη νιώθουμε κακοποιημένοι αδικημένοι από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα

κατ’ επανάληψη αυτά τα έξι χρόνια, ελπίζω ο χαμός τους να φέρει τις αρετές την δικαίωση των αξιών και των αρετών που πρέπει να φέρει ένα δίκαιο κράτος



Κώστας Χατζησταματιου ανέφερε «δεν γίνεται να ακούς μέσα στο δικαστήριο από αξιωματικό τι θα έκανα θα στείλω εγώ τα παιδιά μέσα στη φωτιά να τα κάψω; Άσε να καούν τα γίδια, καήκαμε.»



Γιώργος Καΐρης που έχασε την γυναίκα του είπε ότι «είμαι εδώ για τον άνθρωπο της ζωής μου και επειδή σέβομαι απόλυτα τρεις ανθρώπους εδώ. Είναι οι ζωντανοί νεκροί που κανένας δεν τους αναφέρει σαν εγκαυματιες και τους λέει τραυματίες.»





Ο Νίκος Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι «η έδρα δεν άκουσε τίποτα ότι είπαμε δεν το άκουσε. 18 μήνες βλέπανε νετφλιξ δεν παρακολουθούσαν τι λέγαμε τον πόνο μας τις κραυγές μας τους πραγματογνώμονες δεν τους άκουσαν.



«πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν σε γνώση της ηγεσίας; Στην Ελλάδα ζούμε. «365 ευρώ ανά άτομο ανά ένοχο!»



Στη συνέχεια ο κ. Οικονομίδης είπε τόνισε ότι «η κυρία πρόεδρος την οποία θεωρώ υπεύθυνη για τη συνέχιση αυτού του διακομματικού διαχρονικού αίσχους της χωράς αυτής της κατάστασης η οποία έχει μείνει έτσι επι δεκαετίες. Αυτή η κυρία επιλέχτηκε δήθεν με κλήρο πόσες πιθανότητες δίνεται να κληρώθηκε στη Μανδρα; Στο φαληρο;

Αυτή η κυρία λοιπόν τυχαία κληρώθηκε και για το Μάτι.»



Συνέχισε λέγοντας «νομίζω ότι βοά αυτή η υπόθεση από παντού εμείς αν δυστυχώς δεν καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο η χώρα θα διασυρθεί παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή μιλάμε στον Έλληνες δημοσιογράφους αύριο θα μιλάμε στους ξένους..».





