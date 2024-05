Αθλητικά

Τελικός Europa League: Η “σίγουρη” Λεβερκούζεν και η μάχη Μαρσέιγ - Αταλάντα

Σχεδόν δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή των Γερμανών στον τελικό της διοργάνωσης μετά τον πρώτο ημιτελικό. “Ανοιχτούς λογαριασμούς” άφησε ο έτερος ημιτελικός.

Γνωστή είναι σε μεγάλο βαθμό η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Europa League, που είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου στο Δουβλίνο, ενώ Μαρσέιγ και Αταλάντα θα λύσουν τις διαφορές τους στο Μπέργκαμο μετά το 1-1 στο Βελοντρόμ.

Η απίστευτη και αήττητη για 47ο ματς σε όλες τις διοργανώσεις, Μπάγερ Λεβερκούζεν, «άλωσε» και το «Ολίμπικο» της Ρώμης, όπου νίκησε με 2-0 την Ρόμα στον πρώτο ημιτελικό και, πλέον, την προσεχή Πέμπτη (9/5) στη Μπάι Αρίνα είναι έτοιμη να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι «ασπιρίνες» πήραν κατά το ήμισυ εκδίκηση από τους Ιταλούς για τον περυσινό αποκλεισμό στην ίδια φάση του τουρνουά και, πλέον, παραμένουν μέσα στο στόχο του τρεμπλ (πήραν το πρωτάθλημα, ενώ έχουν προκριθεί και στον τελικό Κυπέλλου).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Europa League:

Μαρσέιγ-Αταλάντα: 1-1 (20' Εμπεμπά - 11' Σκαμάκα)

Ρόμα-Λεβερκούζεν: 0-2 (28' Βιρτς, 73΄ Αντριχ)

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 9 Μαΐου και Μπέργκαμο και Λεβερκούζεν αντίστοιχα.

