Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που δημιούργησε η ΕΛΑΣ σχετικά με την επικινδυνότητα των πυροτεχνημάτων και των βεγγαλικών περιλαμβάνει και μαρτυρίες ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια.

-

Την επικινδυνότητα των πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών που πολλές φορές καταλήγουν να τραυματίσουν τους πολίτες εφιστά με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αστυνομία.

Το βίντεο περιέχει πλάνα και μαρτυρίες από ατυχήματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τις ημέρες του Πάσχα.

Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, «το τελευταίο διάστημα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 180.000 βεγγαλικά και κροτίδες κάθε τύπου, ενώ έχουν συλληφθεί πάνω από 100 άτομα».

«Καλή Ανάσταση σε όλους με ασφάλεια» καταλήγει το βίντεο της ΕΛΑΣ.

?? Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι!

Καλή Ανάσταση σε όλους με ασφάλεια! ?



Το τελευταίο διάστημα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 180.000 βεγγαλικά και κροτίδες κάθε τύπου, ενώ έχουν συλληφθεί πάνω από 100 άτομα.



Χρήσιμες συμβουλές: https://t.co/qaQ3Hb7rgj pic.twitter.com/ipCteVi6nj

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 3, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο νονός που βίασε το βαφτιστήρι του

Πάσχα: Πού θα κάνουν Ανάσταση οι πολιτικοί αρχηγοί

Κοκαΐνη περιείχε το...γράμμα που έλαβε από το Ηνωμένο Βασίλειο