Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη των πτηνών: Φόβοι ότι ο ιός πέρασε στον άνθρωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η έρευνα του επιστημονικού περιοδικού «The New England Journal of Medicine».

-

«Ισχυρές ενδείξεις» ότι ο λόγος της γρίπης των πτηνών πέρασε για πρώτη φορά από τα θηλαστικά στον άνθρωπο, καταγράφει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The New England Journal of Medicine».

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης εργαζόμενος σε αγρόκτημα του Τέξα μολύνθηκε από άρρωστους αγελάδες χωρίς ευτυχώς ο άνθρωπος να αρρωστήσει βαριά.

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι την τελευταία διετία το άκρως παθογόνο στέλεχος H5N1 εξαπλώνεται παγκοσμίως και πλέον μολύνει και άλλα θηλαστικά. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο ιός εξαπλώνεται απαρατήρητος από τις αρχές του έτους.

Μέχρι στιγμής, 36 κοπάδια σε εννέα πολιτείες έχουν βρεθεί θετικά στον ιό. Ωστόσο, οι δοκιμές δειγμάτων γάλακτος έχουν δείξει ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί πολύ ευρύτερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο περισσότερο εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα σε ένα εξημερωμένο θηλαστικό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προσαρμοστεί σε ένα νέο είδος και να μεταπηδήσει στους ανθρώπους.

Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «The New England Journal of Medicine», τα συμπτώματα του άνδρα που μολύνθηκε ήταν ήπια. Αν και εμφανίστηκε επιπεφυκίτιδα, δεν παρουσίασε πυρετό και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα στην αναπνοή.

Οι πνευμονές του ήταν επίσης καθαροί. Οι γιατροί χορήγησαν προληπτικά στον ασθενή και στους συγκατοίκους των αντιϊκών φαρμάκων.

Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από τα Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών, δήλωσε: «Δεδομένου ότι ο άνθρωπος που μολύνθηκε εργαζόταν σε γαλακτοκομική φάρμα όπου υπήρχαν άρρωστοι, πιθανώς μολυσμένες αγελάδες αλλά όχι άλλα θηλαστικά ή πτηνά, πιστεύουμε ότι τα γενετικά και επιδημιολογικά ισχυρίζονται δεδομένα. μόλυνση του ανθρώπου μετά από έκθεση σε πιθανώς μολυσμένες από τον ιό αγελάδες».

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν θραύσματα του ιού – αλλά όχι ενεργό ιό – στο παστεριωμένο γάλα. Ωστόσο, δήλωσαν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το βόειο κρέας είναι ασφαλές.

Παρόλο που ο εργάτης στον Τέξα νόσησε ελαφρά, ο Η5Ν1 μπορεί να είναι σοβαρός – ακόμη και θανατηφόρος – για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 888 άνθρωποι έχουν μολυνθεί παγκοσμίως από το 2003 έως τα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ενώ 463 έχουν πεθάνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβαδειά: Μυστήριο με 15χρονη που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της

Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας (βίντεο)

Ηράκλειο: Έσπρωξε την πρώην του από τη σκάλα