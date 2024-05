Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνοι σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην περιοχή.

-

Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί έπειτα από επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε μια νυχτερινή επιδρομή σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους και έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο σημείο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας από τους Παλαιστίνιους πέθανε καθ’ οδόν για το νοσοκομείο σήμερα, μετά την επιχείρηση του στρατού στο Ντέιρ αλ-Γούσουν.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε τις ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρούν από το χωριό παίρνοντας μαζί τους δύο νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην περιοχή.

Τουλάχιστον 460 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ή από Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι ήταν ένοπλοι μαχητές, όμως έχουν σκοτωθεί επίσης νεαροί που εκτόξευαν πέτρες καθώς και άοπλοι άμαχοι που δεν εμπλέκονταν σε επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβαδειά: Μυστήριο με 15χρονη που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της

Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας (βίντεο)

Ηράκλειο: Έσπρωξε την πρώην του από τη σκάλα