ΗΠΑ: Ιταλός φοιτητής θύμα αστυνομικής βίας (βίντεο)

Οι σκληρές εικόνες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιταλία. Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο φοιτητής είναι πρώην ποδοσφαιριστής.

Μια υπόθεση αστυνομικής βίας εις βάρος ενός Ιταλο-Σλοβάκου φοιτητή στο Μαϊάμι των ΗΠΑ σοκάρει την Ιταλία.

Σύμφωνα με ρεπορταζ της ΕΡΤ, από το βράδυ του Σαββάτου 4/05, η εφημερίδα Quotidiano Nazionale – και στη συνέχεια όλα τα Ιταλικά ΜΜΕ – προβάλλει εικόνες της bodycam αστυνομικών της Βόρειας Miami Beach που δείχνουν πρώτα μια συζήτηση με αστυνομικούς και στη συνέχεια τη βίαιη συμπεριφορά των ένστολων, έξω από ένα night club και στη συνέχεια εντός του αστυνομικού τμήματος, εις βάρος ενός Ιταλού φοιτητή ενώ κρατήθηκε ακινητοποιημένος και δεμένος χειροπόδαρα.

Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, ο 25χρονος Ματέο Φαλτσινέλι είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής από το Σπολέτο της Ιταλίας, και χάρη στις εξαιρετικές αθλητικές ικανότητές του πέρασε στο Wesleyan College της Βόρειας Καρολίνας, όπου αποφοίτησε στη διοίκηση επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, γράφτηκε για ένα μεταπτυχιακό στη διαχείριση φιλοξενίας και ακίνητης περιουσίας στη Φλόριντα, όπου αναμένεται να αποφοιτήσει προσεχώς.

Σύμφωνα με την Quotidiano Nazionale, η ιστορία διαδραματίστηκε τη νύχτα μεταξύ της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου, όταν ο νεαρός μετέβη (μόνος του) σε νυχτερινό κέντρο το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – μόνο στη συνέχεια αντιλήφθηκε πως ήταν στριπτιτζάδικο. Εκεί φαίνεται να ήπιε ένα ποτό με μια κοπέλα και να είχε χάσει προσωρινά τα δύο κινητά του τηλέφωνα.

Το αφήγημα του νεαρού είναι αρκετά θολό σε αυτό το σημείο, όμως φαίνεται πως η αστυνομία τον περίμενε έξω από το κατάστημα εφόσον – σύμφωνα με τους ένστολους – ο 25χρονος είχε προκαλέσει προβλήματα στο κλαμπ, από το οποίο τον έδιωξαν.

Από εκείνη τη στιγμή μιλούν οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας των ένστολων, οι οποίες δείχνουν πως κάποια στιγμή ο νεαρός ακούμπησε την πλακέτα ενός αστυνομικού, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των αστυνομικών που τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές. Μετά τη σύλληψη έξω από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μεταφέρουν τον φοιτητή στο τμήμα, όπου τον ακινητοποιούν στο πάτωμα, δένοντάς τον χειροπόδαρα, ενώ ο νεαρός ζητά τα δικαιώματά του και στη συνέχεια ουρλιάζει από τον πόνο. Ο Ιταλός φαίνεται πως έμεινε αρκετή ώρα στο πάτωμα του κελιού του – συνολικά 13 λεπτά, σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο.

Ο Ματέο βρέθηκε μετά από δύο μέρες, διαδικτυακά, από τους φίλους του, στον ιστότοπο της αστυνομίας, οι οποίοι τον απελευθέρωσαν πληρώνοντας 3-4.000 δολάρια.

Ο Ιταλικός Τύπος προσθέτει επίσης πως ο φοιτητής νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες σε νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων του, και πως στις 29 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική ύστερα «από πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας μετά από βασανιστήρια».

Τονίζεται σε αυτό το σημείο πως ο Ιταλός φοιτητής δικάστηκε και εισήλθε στο πρόγραμμα επανεκπαίδευσης PTI (pre-trail intervention), με αποτέλεσμα ο δικαστής «να αποσύρει τις τέσσερις κατηγορίες για αντίσταση κατά δημόσιου λειτουργού, αντίσταση κατά της σύλληψης χωρίς βία και καταπάτηση, κατηγορίες για τις οποίες ο 25χρονος είχε συλληφθεί».

Όπως σημειώνει ο Ιταλικός Τύπος, η οικογένεια του 25χρονου περίμενε μέχρι τώρα για να δώσει στη δημοσιότητα το περιστατικό, λόγω φοβου για «τυχόν αντίποινα».

