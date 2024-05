Αθλητικά

Euroleague - Final 4: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν “τελικούς” για την πρόκριση

"Τελικοί"... πρόκρισης στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας είναι οι πέμπτοι αγώνες των "αιωνίων" με Μακάμπι και Μπαρτσελόνα, στα πλει οφ της διοργάνωσης.

Τους κρισιμότερους αγώνες τους στην εφετινή σεζόν της Euroleague δίνουν το διήμερο 7-8 Μαΐου οι «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ, το αποτέλεσμα των οποίων θα κρίνει αν θα δώσουν το «παρών» στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διάστημα 24-26 Μαΐου στο Βερολίνο.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στις σειρές τους για τα πλέι οφ της διοργάνωσης και χρειάζονται μόνο νίκη στο πέμπτο παιχνίδι, προκειμένου να φτάσουν στις τρεις επιτυχίες που απαιτούνται, προκειμένου να οριστικοποιήσουν την παρουσία τους στην τελική τετράδα και τη γερμανική πρωτεύουσα.

Πρώτος «ρίχνεται στη μάχη» της... πρόκρισης ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Τρίτη του Πάσχα (7/5, 21:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στο φάιναλ φορ της Euroleague για πρώτη φορά μετά το 2012, όταν βρήκαν και πάλι στο... δρόμο τους στα πλέι οφ την «ομάδα του λαού», με το «τριφύλλι» να επικρατεί τότε στο Game 5 στο ΟΑΚΑ με 86-85 και με 3-2 νίκες να παίρνει το «εισιτήριο» για την τετράδα.

Από την πλευρά της, και η Μακάμπι θα παλέψει για τη νίκη, προκειμένου να δώσει ξανά το «παρών» στο φάιναλ φορ για πρώτη φορά μετά το 2014, όταν μάλιστα κατέκτησε -για έκτη φορά στην Ιστορία της το τρόπαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τη βοήθεια του κόσμου του στο πέμπτο ματς με τη Μακάμπι, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή της κυκλοφορίας τους και το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα είναι κατάμεστο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός αναμετράται την Τετάρτη του Πάσχα (8/5, 22:00) με την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με στόχο να «σπάσει» γι' ακόμη μια φορά την έδρα των Καταλανών στη σειρά και να προκριθεί στο φάιναλ φορ. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το "break" στο Game 1, όταν επικράτησε 77-75 στη Βαρκελώνη, ενώ προέρχεται από την επιβλητική νίκη 92-58 επί της ισπανικής ομάδας στο Game 4 στο ΣΕΦ, αποτέλεσμα που δίνει ψυχολογική «ώθηση» στους «ερυθρολεύκους».

Πλέον οι Πειραιώτες στοχεύουν στο να «γράψουν Ιστορία» για να προκριθούν για τρίτη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ, καθώς μέχρι σήμερα καμία φιλοξενούμενη ομάδα δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στο Game 5. Η Μπαρτσελόνα θέλει να δώσει για τέταρτη σερί σεζόν το «παρών» στο φάιναλ φορ, αλλά η προηγούμενη «μονομαχία» της με τον Ολυμπιακό σε πλέι οφ, τη σεζόν 2014-15, έληξε υπέρ της ελληνικής ομάδας με 3-1, μολονότι οι «μπλαουγκράνα» είχαν το πλεονέκτημα έδρας και ξεκίνησαν νικηφόρα τη σειρά στην Ισπανία.

Στο μεταξύ, την Τετάρτη (8/5, 20:00) διεξάγεται το πέμπτο παιχνίδι και στη σειρά των πλέι οφ ανάμεσα στη Μονακό και τη Φενερμπαχτσέ. Οι Μονεγάσκοι του -πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού- Μάικ Τζέιμς έχουν το πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο και η «Φενέρ» των Γιώργου Παπαγιάννη, Νικ Καλάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ διαθέτει την εμπειρία και τις μονάδες για να κάνει το "break".

Υπενθυμίζεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη «κλείσει»... θέση στο φάιναλ φορ του Βερολίνου, καθώς επικράτησε 3-0 στη σειρά των πλέι οφ με την Μπασκόνια.

Το πρόγραμμα του Game 5 των πλέι οφ στη Euroleague (σε παρένθεση το σκορ της σειράς) έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 7/5

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15 (2-2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5

Μονακό (Μονακό)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 20:00 (2-2)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 (2-2)





