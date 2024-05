Αθλητικά

Euroleague - Σλούκας: MVP των Game 4 των play off

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τέταρτων αγώνων στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού οδήγησε, μαζί με τον Κέντρικ Ναν, τους «πράσινους» στη νίκη στο Game 4 της σειράς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην «Aleksandar Nikolic Hall», επιστρέφοντας την στο ΟΑΚΑ, όπου σε πέμπτο αγώνα (7/5) το «τριφύλλι» θα διεκδικήσει την πρόκρισή του σε φάιναλ φορ της Euroleague, για πρώτη φορά μετά από το 2012.

Ο Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 34 λεπτά με απολογισμό 20 πόντους (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

