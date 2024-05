Πολιτική

Διάρρηξη στο ΥΠΕΣ: Τι προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Ποια τα συμπεράσματα της ΕΛΑΣ για την μυστηριώδη διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια σχέση έχει με την διαρροή email.

Ολοκληρώνεται η αστυνομική έρευνα για την καταγγελθείσα διάρρηξη στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών η οποία φέρεται να διαπράχθηκε το μεσημέρι της 26 Απριλίου. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερεύνησαν τη μυστηριώδη υπόθεση καταλήγουν -σύμφωνα με πληροφορίες- στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πιθανότατα ψευδή – σκηνοθετημένη διάρρηξη, η οποία μάλιστα εκτιμάται ότι δεν είναι άσχετη με την εν εξελίξει έρευνα για τη διαρροή της λίστας με τα emails των αποδήμων.

Η φερόμενη διάρρηξη έγινε στο διάστημα από τις 1.30 μμ. έως τις 2.10 μμ. της Παρασκευής 26 Απριλίου στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών, ο οποίος απουσίαζε από το γραφείο του στην Οδό Ευαγγελιστρίας και συμμετείχε σε σύσκεψη στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου. Για την υπόθεση υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά στο Α.Τ. Ακροπόλεως και την περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Κατά την αυτοψία στον χώρο πάντως δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή DNA σεσημασμένων ατόμων, κάτι που θα επιβεβαίωνε την εκδοχή της διάρρηξης π.χ. από κάποιον τοξικομανή. Επιπλέον, το τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έλεγξε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του γραφείου δίχως να προκύψει αλλοίωση αρχείων.

Ερευνα έγινε και στο εσωτερικό σύστημα αλληλογραφίας IRIS του υπουργείου Εσωτερικών δίχως να προκύψει παρέμβαση στον υπολογιστή του Διευθυντή Εκλογών στο διάστημα που σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε παραβίαση του γραφείου του. Αμφιβολίες για το τι πραγματικά συνέβη γεννήθηκαν και από τις καταθέσεις των υπαλλήλων του υπουργείου Εσωτερικών. Αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών που μίλησαν στην «Καθημερινή» υπό τον όρο της ανωνυμίας σημείωσαν ότι στον ίδιο όροφο με το γραφείο του Διευθυντή Εκλογών βρίσκονται ακόμα δέκα γραφεία οι υπάλληλοι των οποίων δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, ενώ ούτε οι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας στην είσοδο κατέγραψαν κάτι ασυνήθιστο ή ύποπτο το μεσημέρι της 26ης Απριλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το υπουργείο Εσωτερικών στην επίσημη ανακοίνωσή του για το συμβάν είχε αναφερθεί σε «φερόμενη διάρρηξη» φροντίζοντας να κρατήσει αποστάσεις από τα καταγγελλόμενα.

Περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται στη διάρκεια της εβδομάδας, με ορισμένες πηγές ενημέρωσης να αναφέρουν στην «Κ» ότι παραμένουν σε εξέλιξη ορισμένες «ειδικές ανακριτικές ενέργειες» προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα κίνητρα της πιθανόν ψευδούς καταγγελίας.

Αστυνομικές πηγές αλλά και τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών πάντως δεν θεωρούν άσχετη την καταγγελία περί διάρρηξης με την εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τη διαρροή των emails των αποδήμων που κατέληξαν στην κατοχή της ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Κι αυτό διότι την 26η Απριλίου, ημέρα που καταγγέλθηκε η διάρρηξη, ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη στην εισαγγελία και την ΑΠΔΠΧ το πόρισμα εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου Εσωτερικών, που διεπίστωνε «μη θεσμικά προβλεπόμενη διακίνηση, εντός του Υπουργείου Εσωτερικών, προσωπικών δεδομένων Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό».

«Η διάρρηξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι» σχολίασαν στην «Κ» αρμόδιες πηγές

Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη φερόμενη διάρρηξη είχαν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών και τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με το πως και με τη συμμετοχή ποιων διακινήθηκε η επίμαχη λίστα με τα emails. «Η διάρρηξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι» σχολίασαν στην «Κ» αρμόδιες πηγές.

