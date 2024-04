Πολιτική

Διαρροές email - ΥΠΕΣ: Παραδόθηκε το πόρισμα στις Αρχές

Στις Αρχές παραδόθηκε το πόρισμα του ΥΠΕΣ για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού.

Παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές το πόρισμα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΣ κατέληξε σε εκτενές πόρισμα το οποίο παρέδωσαν σήμερα η υπουργός Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο πόρισμα συστήνονται πειθαρχικές ενέργειες στη βάση των ευρημάτων. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνονται τα εξής:

"Από την πρώτη στιγμή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση των καταγγελιών για αποστολή e-mail σε Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο εξωτερικό.

Ακριβώς γι’ αυτό, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις καταγγελίες πολιτών, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος, έδωσαν εντολή για διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου πραγματοποίησε πλήρη έλεγχο που κατέληξε σε εκτενές πόρισμα, το οποίο η κ. Κεραμέως και ο κ. Λιβάνιος παρέδωσαν σήμερα στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προς διευκόλυνση των ερευνών τους.

Κεντρικό στοιχείο του πορίσματος είναι η διακρίβωση, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2023, μη θεσμικά προβλεπόμενης διακίνησης, εντός του Υπουργείου Εσωτερικών, προσωπικών δεδομένων Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Στο πόρισμα συστήνονται πειθαρχικές ενέργειες στη βάση των ευρημάτων. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στη βάση του πορίσματος Εσωτερικού Ελέγχου, η Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός προχωρούν τις διαδικασίες για τις εν λόγω πειθαρχικές ενέργειες καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".





