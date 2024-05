Κόσμος

Δούκας για Μονή της Χώρας: Τα μνημεία ενώνουν την ανθρωπότητα, δεν την χωρίζουν

Ο δήμαρχος της Αθήνας άσκησε κριτική στην απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αποκρύψει ψηφιδωτά του μνημείου, για τη χρήση του ως τεμένους.

Tην Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε την Τρίτη του Πάσχα 07.05 ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε και για τη Μονή της Χώρας που έγινε τέμενος δηλώνοντας:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα από κοντά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συζητήσαμε αναλυτικά για την προώθηση της ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου, σε μία εποχή όπου δύο πόλεμοι μας συνταράσσουν. Συζητήσαμε και για πολλά κοινά μας ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με την οικολογία, το περιβάλλον. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν από τους πρωτοπόρους στα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, με πολύ σπουδαίες δράσεις, με βιβλία και με κοινές πρωτοβουλίες με άλλους ηγέτες. Μας στεναχωρεί πολύ που η Μονή της Χώρας μετατράπηκε σε τζαμί. Ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Στόχος είναι να ενώνει την ανθρωπότητα και όχι να την χωρίζει. Υπάρχουν πρότυπα και κανόνες για το πώς προστατεύονται τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και οφείλουν όλα τα κράτη να τις τηρούν», τόνισε ο δήμαρχος της Αθήνας.

