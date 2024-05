Κόσμος

Στόρμι Ντάνιελς για Τραμπ: Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να το σταματήσω, να πω όχι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Στόρμι Ντάνιελς, κατέθεσε εχθές στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ, στην ποινική δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

-

Η πρώην σταρ ταινιών πορνό Στόρμι Ντάνιελς, πρόσωπο κλειδί στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κατέθεσε χθες Τρίτη με λεπτομέρειες για τη σχέση που δηλώνει ότι είχε το 2006 με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε μια άλλη υπόθεση που εκκρεμεί εις βάρος του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, στην οποία κατηγορείται για τον τρόπο που διαχειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα, ομοσπονδιακή δικαστής της Φλόριντα αποφάσισε χθες την αναβολή της έναρξης της δίκης, χωρίς να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η απόφαση αυτή, την οποία έλαβε δικαστής που διορίστηκε από τον Τραμπ, σημαίνει ότι η δίκη για αυτή την υπόθεση δεν είναι πιθανό να ξεκινήσει πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο Ρεπουμπλικάνος είναι και πάλι υποψήφιος.

Στη Νέα Υόρκη η κατάθεση της Στόρμι Ντάνιελς ήταν πολυαναμενόμενη, καθώς ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, κατηγορείται πως απέκρυψε το γεγονός ότι έδωσε 130.000 δολάρια στην πρώην πορνοστάρ για να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη σε τεταμένη ατμόσφαιρα, με τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν κάποια στιγμή να ζητεί από τους δικηγόρους του Τραμπ να συγκρατήσουν τον πελάτη τους, ο οποίος δεν σταμάτησε «να βρίζει δυνατά».

Από την πλευρά της η υπερασπιστική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου ζήτησε μάταια την ακύρωση της δίκης εκτιμώντας ότι οι ερωτήσεις της κατηγορούσας αρχής είναι εκτός πλαισίου και ότι κάποιες από τις δηλώσεις της Ντάνιελς – όπως ότι ο Τραμπ δεν φορούσε προφυλακτικό -- είχαν στόχο μόνο να «προκαλέσουν τους ενόρκους».

Έξω από τη δικαστική αίθουσα ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτή ήταν «μια πολύ μεγάλη ημέρα, μια πολύ αποκαλυπτική ημέρα. Όπως βλέπετε η υπόθεσή τους καταρρέει εντελώς». Όμως δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη Ντάνιελς, αφού ο δικαστής τον έχει απειλήσει ότι θα του επιβάλει ποινή φυλάκισης αν συνεχίσει να καταφέρεται εναντίον των μαρτύρων.

Η 45χρονη Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ , διηγήθηκε με πολλές λεπτομέρειες την ημέρα που συνάντησε πρώτη φορά τον Τραμπ, στη διάρκεια αγώνα γκολφ στον οποίο συμμετείχαν διασημότητες στην Λέικ Τάχο της Νεβάδα.

Έπειτα από μια «πολύ σύντομη συνάντηση», ένα μέλος της ασφάλειας «μου είπε ‘ο κύριος Τραμπ θα ήθελε να μάθει αν επιθυμείτε να δειπνήσετε μαζί του’», κατέθεσε η Ντάνιελς.

«Ντρεπόμουν»

Στη συνέχεια η Ντάνιελς περιέγραψε τη σουίτα του Τραμπ «που ήταν τρεις φορές το μέγεθος του διαμερίσματός μου» και πρόσθεσε ότι ο δισεκατομμυριούχος την υποδέχθηκε «φορώντας μια πυτζάμα μεταξωτή ή σατέν».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ντάνιελς θα έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί στο ριάλιτι που παρουσίαζε εκείνη την εποχή, το «The Apprentice». Στη συνέχεια, όταν εκείνη βγήκε από το μπάνιο, βρήκε τον Τραμπ γυμνό στο κρεβάτι.

«Ένιωσα το αίμα να φεύγει από τα χέρια μου και τα πόδια μου», είπε. Αν και δήλωσε ότι δεν ένιωσε να απειλείται, διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση του Τραμπ «ήταν αρκετά ξεκάθαρη» και «η σχέση ισχύος άνιση».

Η Ντάνιελς κατέθεσε ότι ο δισεκατομμυριούχος της είπε: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από μια ζωή σε ένα τροχόσπιτο».

Η ίδια είπε ότι «προσπαθούσα να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβαινε εκεί». «Τελικά συνευρέθηκα μαζί του», πρόσθεσε, ενώ διευκρίνισε, έπειτα από αίτημα της εισαγγελέα, ότι ο Τραμπ δεν έβαλε προφυλακτικό. «Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να το σταματήσω, να πω όχι», τόνισε η Ντάνιελς.

Αφού ο Τραμπ την προκάλεσε να του δώσει μερικές ξυλιές με ένα περιοδικό, κάτι που εκείνη δέχθηκε να κάνει, «ήταν πολύ πιο ευγενικός στη συνέχεια».

«Αυτά είναι μ…ίες», φάνηκε να απαντά ο δισεκατομμυριούχος καθώς παρακολουθούσε την κατάθεση.

«Τα χρήματα δεν με ενδιέφεραν»

Όπως κατέθεσε η πρώην πορνοστάρ, εκμυστηρεύτηκε σε λίγους ανθρώπους τη συνάντησή της με τον Τραμπ. Η Ντάνιελς επεσήμανε ότι τα επόμενα χρόνια συνάντησε τον Τραμπ κάποιες φορές σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, προτού χάσουν επαφή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ο δισεκατομμυριούχος ξεκίνησε την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του 2016, ο ατζέντης της τη συμβούλευσε να εκμεταλλευθεί το γεγονός για να κερδίσει χρήματα. Αμερικανική ταμπλόιντ, ο ιδιοκτήτης της οποίας ήταν φίλος του Ρεπουμπλικάνου, είχε ήδη πληρώσει δύο φορές για να αγοράσει κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαιώματα παρόμοιων ιστοριών, τις οποίες ποτέ δεν δημοσίευσε.

«Τα χρήματα δεν με ενδιέφεραν. Ήθελα να γίνει γνωστή η υπόθεση», διαβεβαίωσε, ενώ πρόσθεσε ότι το 2011 άγνωστος την απείλησε σε χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας για να μη μιλήσει για τη σχέση της με τον Τραμπ.

Τελικά διαπραγματεύτηκε με τον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, τον Μάικλ Κοέν, να λάβει 130.000 δολάρια τα οποία δόθηκαν στη Ντάνιελς μέσω μιας εταιρείας- βιτρίνα. Ο Κοέν αποζημιώθηκε το 2017 από τον Οργανισμό Τραμπ, με τα έξοδα να χαρακτηρίζονται «δικαστικά».

Η Ντάνιελς εξήγησε μάλιστα ότι βιάστηκε να πάρει τα χρήματα πριν τις εκλογές, καθώς ανησυχούσε πως, αν κέρδιζε ο Τραμπ, δεν θα την πλήρωνε.

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγορείται για 34 υποθέσεις παραποίησης λογιστικών εγγράφων και κινδυνεύει να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται για ποινική υπόθεση και θεωρητικά να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Ακόμη κι αν καταδικαστεί, ο Τραμπ θα μπορεί να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Πέμπτη, με τη Ντάνιελς να συνεχίζει την κατάθεσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνητού λιμανιού των ΗΠΑ

Πέλλα – bullying: Αμετανόητοι οι “νταήδες” που τρομοκρατούν συμμαθητές τους

Γκιστάβ Φλομπέρ: Ο συγγραφέας της “Μαντάμ Μποβαρύ”