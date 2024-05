Life

Δημήτρης Κόκοτας: Η Ματίνα Παγώνη για την εξέλιξη της υγείας του (βίντεο)

Τι ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για την κατάταση της υγείας του τραγουδιστή.

Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων υπάρχει αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του, όπως περιστατικά όπως αυτό χρειάζονται υπόμονή.

Σχετικά με καταγγελίες, ότι δεν υπήρχε ιατρικό προσωπικό για να φροντίσει κατάλληλα η Ματίνα Παγώνη ανέφερε πως “αλήθεια είναι πως αυτό γράφτηκε, και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Διότι στις μονάδες και στις κλινικές τις ημέρες της αργίας εφημερεύουν γιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι και μάλιστα τις ημέρες αυτές στη μονάδα εντατικής θεραπείας εφημέρευαν τρεις γιατροί. Επομένως όλα αυτά που γράφτηκαν τα θεωρώ απαράδεκτα, νοσηλείες κανονικά γίνονται στα τμήματα και στις μονάδες”.

Σχετικά με την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, ανέφερε πώς “έχει ξυπνήσει, έχει ανοιχτά μάτια κανονικά, έχει δική του αναπνοή και αντιδρά στα ερεθίσματα. Θέλει χρόνο όπως θέλουν χρόνο όλα αυτά τα περιστατικά στις μονάδες και σιγά σιγά περιμένουν οι γιατροί να εξελιχθεί καλά η κατάσταση”.

Όπως είπε αντιδρά σε βαριά ερεθίσματα, δεν επικοινωνεί ακόμη.

Ακόμη είπε πως θα παραμείνει στην εντατική, θα γίνονται εξετάσεις και υπάρχει αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του.

