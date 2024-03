Έρχονται τα πρώτα “τριαντάρια”… μαζί με τα χελιδόνια!

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, γράφει για τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τις οποίες μας "αποχαιρετά" ο Μάρτιος.

Μετά τα δύο απανωτά ανοιξιάτικα εορταστικά τριήμερα με θερμοκρασίες Απριλομάη, ο Μάρτης, πριν προλάβει καλά -καλά να τερματίσει την πορεία του την Κυριακή, μαζί με τους σκονισμένους, υγρούς νοτιάδες, μας επιφυλάσσει δυο θερμές μεταφορές το επόμενο διάστημα από την Αφρική, που θα συνοδεύονται νωρίς - νωρίς και από τα πρώτα φετινά «τριαντάρια»… μαζί με πρώτα χελιδόνια.

Το κακό είναι ότι και ο Απρίλης δείχνει και εκείνος ό,τι τις πρώτες του ημέρες, θα εξακολουθήσει το ίδιο τροπάριο, συνεχίζοντάς την μόδα των επτά προηγουμένων μηνών, με τη μέση θερμοκρασία τους να φτάνει ακόμα και έξι με οκτώ βαθμούς πάνω από τις κανονικές τους.

Από την άλλη, με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία θα συνεχιστεί ολόκληρη σχεδόν την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, δυσκολεύοντας την ανοιξιάτικη σπορά των αγρών μας και ευνοώντας παράλληλα την εξάπλωση ασθενειών στα φυτά και στα δέντρα με τα «τρένα» από τις κάμπιες των πεύκων ήδη να ταξιδεύουν ανενόχλητα τα άλση και τα δάση μας.

Το κοκτέιλ όμως της αφρικάνικης σκόνης, της ζέστης και της υγρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση της γύρης των λουλουδιών και τις κάμπες, αυξάνουν τα συμπτώματα αλλεργίας σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού.

Κοντολογίς, η ανατροπή της εποχικής καιρικής κανονικότητας, όχι απλά συνεχίζεται, αλλά επαυξάνεται με λιγοστά φαινόμενα, αλλοπρόσαλλους ανέμους, συνήθως νοτιάδες και με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει γρήγορα σε θερμοκρασίες… καλοκαιριού!

Για του λογού το αληθές, η φετινή Πρωταπριλιά έρχεται με θερμοκρασίες 30 βαθμών και βάλε, συμβατές με θερμοκρασίες δευτέρου δεκαημέρου Ιουνίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το προσεχές υπόλοιπο διάστημα της άνοιξης.

Με αυτά τα δεδομένα, αν διακινδυνεύσομε μια προβολή στις διαφαινόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού, ειδικά μετα από ένα ουσιαστικά ανύπαρκτο χειμώνα με ανομβρία, ξηρασία και καλοκαιρινές θερμοκρασίες από τον Μάρτη, τότε η προοπτική φαντάζει ζοφερή, αν όχι επικίνδυνη…

Γι’ αυτό, όπως και να είναι, απαιτείται οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός, επαρκής εξοπλισμός και ετοιμότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι επιπτώσεις για τον απλό πολίτη να είναι κατά το δυνατόν ηπιότερες.