Ευρωεκλογές: Το ρίσκο Μπελέρη

Ο Τάσος Τέλλογλου γράφει για τον προφυλακισμένο Δήμαρχο Χειμάρρας, την συμμετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Η υποψηφιότητα του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντυ Μπελέρη στις ευρωεκλογές, δεν είναι προβληματική ούτε εξ’ αιτίας του παρελθόντος του συγκεκριμένου Βορειοηπειρώτη ούτε επειδή συμβολίζει κάτι με το οποίο κάποιοι ενδέχεται να μην συμφωνούν.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αλλάξει και έμπρακτα να πολιτευτεί διαφορετικά. Επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αλά καρτ: η υπεράσπισή τους αφορά κυρίως εκείνους που τα έχουν ανάγκη εξαιτίας της θέσης, στην οποία βρίσκονται, αφορά όμως και όλους τους υπόλοιπους, που ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στην ίδια ευάλωτη θέση.

Η υποψηφιότητα όμως ενός Έλληνα πολίτη - και Έλληνας είναι ο Μπελέρης, που προηγουμένως είχε διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα στην Αλβανία - ο οποίος διώκεται αδίκως και παρανόμως στην γειτονική χώρα, προσδίδει σίγουρα διεθνείς διαστάσεις.

Πιθανά κάποιοι να υπολογίζουν ότι ο Μπελέρης να μην εκλεγεί. Αλλά κάνουν λάθος. Ο κ. Μπελέρης σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής φαίνεται πως θα εκλεγεί και τότε οι υποστηρικτές της υποψηφιότητάς του πιστεύουν ότι θα βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στο δίλημμα «ή ο Ράμα ή εμείς».

Είναι πολύ επικίνδυνο να «παίζει» κανείς με ένα τέτοιο «στοίχημα», για τον απλούστατο λόγο ότι αν τα ευρωπαϊκά όργανα δεν πάρουν θέση υπέρ μας ή ακόμα χειρότερα πάρουν θέση εναντίον μας, τότε οι εμπνευστές της «κίνησης Μπελέρη» θα πρέπει να εξηγήσουν ποιο ήταν το όφελος της συγκεκριμένης κίνησης. Δεν θα έχουν πολλά επιχειρήματα, ενώ η χώρα μας θα περιθωριοποιείται για ένα διμερές ζήτημα, που αφορά βεβαίως ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί τον μόνο άξονα γύρω από τον οποίο γυρίζουν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Η χώρα ενδέχεται να αποκτήσει για μια ακόμη φορά το στίγμα του «παίκτη» που δουλεύει για την αστάθεια στην περιοχή.

Η απελευθέρωση ανθρώπων που κρατούνται άδικα δεν γίνεται με φασαρία. Η φασαρία δίνει την εντύπωση ότι στόχος είναι μαζί με την ικανοποίηση ενός δικαίου αιτήματος να «τσαλακωθεί» και αυτός που αποτελεί τον συνομιλητή στην απέναντι πλευρά. Η υποψηφιότητα Μπερέρη θα περιπλέξει την προσπάθεια για την τόσο επιθυμητή αποφυλάκιση του. Στο τέλος ενδέχεται ούτε η χώρα ούτε η ΝΔ ούτε ο Μπελέρης να επωφεληθούν από την υποψηφιότητα αυτή.