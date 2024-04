Πολιτική

Ευρωψηφοδέλτιο ΝΔ – Μητσοτάκης: Στις 9 Ιούνη δεν ψηφίζουμε μόνο για την Ευρώπη…

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα της κάλπης των ευρωεκλογών, μπορεί και πρέπει να σηματοδοτήσει τη σταθερότητα της χώρας μας.

«Σήμερα το χειροκρότημα δεν είναι για μένα, αλλά για τους 42 εξαιρετικούς υποψηφίους μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες παρουσιάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ.

«Σκεφτόμουν, καθώς σας άκουγα όλους, ότι σήμερα δεν ακούσαμε μόνο μία παρουσίαση, αλλά συμμετείχαμε σε μία εξήγηση γιατί η ΝΔ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην πατρίδα μας και ένα από τα ισχυρότερα κόμματα στην Ευρώπη. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικές διαδρομές και από κάθε γωνιά του ελληνισμού παγκοσμίως. 'Άνθρωποι που μπορούν να συστεγάζονται κάτω από την ίδια στέγη. Αυτή είναι η ΝΔ το 2024, αυτό το ευρωψηφοδέλτιο το οποίο θα διεκδικήσει τη στήριξη των πολιτών», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την 9η Ιουνίου θα επιλέξουμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στην επόμενη ευρωβουλή. «Είμαι σίγουρος ότι η νέα ευρωομάδα θα μας εκπροσωπήσει επάξια σε μια ευρωβουλή και μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο πολλές προκλήσεις. Η ΝΔ πρέπει να είναι ισχυρή. Εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης, εμείς το κόμμα που βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και σταθερά φέρνει κάθε μέρα την πατρίδα μας πιο κοντά στην Ευρώπη», υπογράμμισε.

«Το 2024 δεν είναι 2019. Μεγάλες γεωπολιτικές αστάθειες. Μεγάλες προκλήσεις με μία Ευρώπη η οποία συχνά ψάχνει τα πατήματά της. Το να ακούγεται σε μια Ευρώπη ισχυρή η φωνή της πατρίδας μας έχει μεγάλη σημασία. Γι'αυτό ψηφίζουμε. Για να μπορέσουμε να δίνουμε τις μεγάλες μάχες όπως τις δώσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την περασμένη πενταετία. Μάχες τις οποίες κερδίσαμε και μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την Ελλάδα από μαύρο πρόβατο σε μια χώρα, η οποία σήμερα μιλάει με αξιοπιστία όχι μόνο για τα δικά της προβλήματα, αλλά για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε ότι πετύχαμε τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο, είπε, φέρει σε μεγάλο βαθμό και τη σφραγίδα της Ελλάδας. «36 δις ευρώ τα οποία δεν τα διαθέταμε είναι στη διάθεση της πατρίδας μας», σημείωσε.

Στάθηκε, επίσης, στη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της πατρίδας υπενθυμίζοντας ότι το Μάρτιο του 2020 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με απρόκλητη εισβολή στα σύνορά μας τα οποία τα υπερασπιστήκαμε κάνοντας το καθήκον μας. Τόνισε πως κατοχυρώσαμε ως ευρωπαϊκό κεκτημένο ότι η μεταναστευτική ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να ξεκινάει από την φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. «Αυτή είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας», επισήμανε.

Για την επόμενη πενταετία αναφέρθηκε στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας και πως θα δημιουργήσουμε στην Ευρώπη περισσότερες και καλύτερες δουλειές. «Να σκεφτούμε ποιους θέλουμε να διαπραγματευτούν; Ποιον να διαπραγματευτεί το νέο Ταμείο Ανάκαμψης; Η Ευρώπη δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και νεα κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό έχει ανοίξει. Δεν αρκεί ως κράτη μέλη να χρηματοδοτούμε μόνο τη δική μας ανεξάρτητη άμυνα. Σκεφτείτε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αγροτική πολιτική. Δεν ήμασταν εμείς η πολιτική οικογένεια η οποία εισηγήθηκε πράσινη μετάβαση η οποία δρομολογείται με ταχύτητα που δημιουργεί προβλήματα. Εμείς είπαμε μήπως πρέπει να πάμε πιο αργά. Ποιος θα δώσει λοιπόν την επόμενη ημέρα αυτές τις κρίσιμες μάχες; Πρέπει να είναι ισχυρή ΝΔ όπως αυτή θα προκύψει από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για το δημογραφικό επισημαίνοντας πως αποτελεί και ευρωπαϊκή πρόκληση.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία το βράδυ της 9ης Ιουνίου η ΝΔ να είναι ισχυρή. Στις ευρωεκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι εθνική κάλπη η οποία θα έχει αντίκτυπο και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. Όσο πιο ισχυρή θα είναι η ΝΔ , τόσο πιο σταθερή θα είναι η χώρα και τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουμε τις μεγάλες αλλαγές. Επιμένω πολύ στην έννοια της σταθερότητας. Ακούω από δυσαρεστημένους συμπολίτες μας να λένε στείλτε μήνυμα. Θα σηκώσω το γάντι και θα πω στείλτε μήνυμα σταθερότητας στις εκλογές. Είναι μια ευκαιρία το διάστημα της προεκλογικής περιόδου να μιλήσουμε περισσότερο για αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 9 μήνες», συμπλήρωσε.

Επ' αυτού ανέφερε συγκεκριμένες δράσεις της κυβέρνησης κατά τη δεύτερη τετραετία, ενώ ειδικά για την επιστολική ψήφο είπε ότι αποκτά δυναμική και σημείωσε ότι έχουμε ήδη εκπροσώπηση από 111 χώρες.

«Είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη δημοκρατικής μεταρρύθμισης αλλά δεν είναι η μόνη. Δείτε τι κάνουμε στη δικαιοσύνη με το νέο δικαστικό χάρτη», σημείωσε, ενώ υπενθύμισε όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για την υπογεννητικότητα, για την οικογενειακή βία, για το bullying.

«Όλα αυτά σε 9 μήνες. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα θα κάνουμε σε 4 χρόνια όταν οι πολίτες στείλουν μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας. Στη ΝΔ υπάρχει μία επιλογή. Δεν θα μιλήσω καθόλου για την αντιπολίτευση. Από την άλλη μεριά υπάρχει μόνο μία εμμονή, να πέσει ο Μητσοτάκης, η οποία δεν συνιστά πρόταση. Θέλω όλες και όλοι μαζί να πάρουμε τις ευρωεκλογές πολύ στα σοβαρά», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα ζητήσω από όλες και όλους να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Να συσπειρώσουμε τον κόσμο μας εξηγώντας γιατί η συμμετοχή και η μεγάλη νίκη της ΝΔ έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μετά από ένα κύκλο πολλών εκλογών, αυτές είναι η τελευταία εθνική κάλπη πριν τις εθνικές εκλογές του 2027», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Χρωστάμε στα 50 χρόνια της ΝΔ να της κάνουμε ένα μεγάλο δώρο να είναι νικήτρια στις ευρωεκλογές για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», τόνισε.

