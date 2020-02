Θεσσαλονίκη

Νέα συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών - Τέσσερις προσαγωγές (εικόνες)

Ενισχυμένη η παρουσία της Αστυνομίας, μετά τα απανωτά περιστατικά βίας.

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, επί της οδού Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του GRTimes.gr, οι συγκρούσεις φαίνεται να έγιναν ως “αντίποινα” σε προγενέστερα επεισόδια που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, στην ίδια περιοχή.

Αστυνομικοί, που ήταν κοντά στο σημείο, εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερα ύποπτα άτομα, που πιθανώς να εμπλέκονται στο συμβάν και με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, που έσπευσε στο σημείο, μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η παρουσία της Αστυνομίας στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, μετά τα απανωτά περιστατικά βίας, ενώ πραγματοποιούνται συνεχώς επιχειρήσεις “σκούπα” στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.