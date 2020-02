Θεσσαλονίκη

Μπαράζ συλλήψεων σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις και προσαγωγές στις ευρύτερες περιοχές των οδών Γιαννιτσών και Μοναστηρίου...

(Φωτό αρχείου)

Δεκαοκτώ αλλοδαποί συνελήφθησαν επειδή στερούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα σε αστυνομική επιχείρηση που σημειώθηκε στις ευρύτερες περιοχές των οδών Γιαννιτσών και Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση στις ευρύτερες περιοχές των οδών Γιαννιτσών και Μοναστηρίου κατά την οποία προσήγαγαν 23 αλλοδαπούς εκ των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 18, που στερούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης συστηματικά διενεργούν ειδικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης, για την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών και την κατ’ επέκταση εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω ενέργειες.