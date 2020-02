Λέσβος

Δεκάδες μετανάστες έφθασαν με λέμβο στη Μήθυμνα

Εντοπίστηκαν από άνδρες του Λιμενικού. Συνελήφθη ο χειριστής της λέμβου.

(φωτογραφία αρχείου)

Στον εντοπισμό 43 αλλοδαπών προέβησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μήθυμνας σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου και Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής, στην περιοχή “Καλό Λιμάνι” της Λέσβου.

Οι αλλοδαποί είχαν μόλις αποβιβαστεί στην ακτή, ενώ συνελήφθη ο 22χρονος αλλοδαπός χειριστής της λέμβου που τους μετέφερε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας.