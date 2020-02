Χίος

Άνδρες των ΜΑΤ έσπασαν αυτοκίνητα στην Χίο (εικόνες)

Φορώντας πολιτικά ρούχα, αλλά κρατώντας ασπίδες και κράνη, κυνηγούσαν πολίτες και ξέσπασαν την μανία τους στα ΙΧ.

Με "χουλιγκάνικη μέθοδο" αποχώρησαν από τη Χίο το μεσημέρι της Πέμπτης οι δυνάμεις των ΜΑΤ που είχε στείλει η Κυβέρνηση τα ξημερώματα της Τρίτης, σε μία προσπάθεια να γίνει χωρίς προβλήματα η μεταφορά των μηχανημάτων έργου και η έναρξη των εργασιών για την δημιουργία των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.

Λίγο πριν την επιβίβασή τους στο πλοίο «Νήσος Ρόδος», οι δυνάμεις των ΜΑΤ κινήθηκαν εναντίον ομάδας 15 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον λιμένα Μεστών και σε απόσταση ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ, φορώντας πολιτικά ρούχα, πήραν τα κράνη και τις ασπίδες και τα γκλομπ τους και αφού έριξαν δεκάδες δακρυγόνα προς τους συγκεντρωμένους, πήδησαν την περίφραξη του λιμένα και έσπασαν οποιοδήποτε αυτοκίνητο υπήρχε μπροστά τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, έφθασαν στο αισχρό σημείο να αποκαλούν τους Χιώτες "τουρκόσπορους" και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ως "Τουρκονήσια".

Πρόκειται για τις διμοιρίες των ΜΑΤ, μέλη των οποίων, έπεσαν θύματα επίθεσης απο πολίτες του νησιού, που έκαναν εισβολή στα δωμάτια τους, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν

Ραγκούσης: παρακρατικό "καρκίνωμα" στην Ελληνική Αστυνομία

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙZA, αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη, Γιάννης Ραγκούσης, αναφέρει "Είναι πρωτοφανείς και απίστευτες οι σκηνές που έχουν καταγραφεί με πρωταγωνιστές άνδρες των ΜΑΤ, ως κανονικοί τρομοκράτες, να καταστρέφουν ιδιωτικές περιουσίες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Αναμφίβολα πρόκειται για επιτελικό παρακράτος που δεν είναι αγνώστου πατρός. Έχει ονοματεπώνυμο, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός το ενέπνευσε, αυτός το ενθάρρυνε, αυτός το έβγαλε στην επιφάνεια. Αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτό το παρακρατικό «καρκίνωμα» που εκδηλώθηκε στα σπλάχνα της Ελληνικής Αστυνομίας".

«Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο αφού πέτυχε το ακατόρθωτο! Οι δυνάμεις προστασίας του πολίτη να δέρνουν ανηλεώς πολίτες και οι λιμενικοί να μηνύουν αστυνομικούς! Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι “τσουνάμι” που θα τα ισοπεδώσει όλα με την ανικανότητα της!», αναφέρει σε σχόλιο της η Ελληνική Λύση.