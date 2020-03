Λάρισα

Έβαφε το σπίτι κι έπεσε στο κενό

Στο κενό βρέθηκε ένας άνδρας που έπεσε από τον 2ο όροφο ενώ έβαφε.

«Συναγερμός» σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας έπεσε από τον 2ο όροφο στο κενό.

Το ατύχημα έγινε όταν ένας άνδρας, περίπου 65 ετών, έβαφε σπίτι, στην οδό Δημοκρατίας.

Ξαφνικά και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό.

Αποτέλεσμα της πτώσης του ήταν να υποστεί συντριπτικά τραύματα στα πόδια του.