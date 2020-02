Ηράκλειο

Αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας αγρότης, ενώ εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του.

(φωτο αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος αγρότης, που το μεσημέρι εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο χωριό Κεφαλάδω του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων.

Άγνωστο πώς, ο ηλικιωμένος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ, ενώ ασθενοφόρο με πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, μετέφερε τον άτυχο 78χρονο στο Κέντρο Υγείας του Χάρακα όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.