Εύβοια

Θρίλερ με ακρωτηριασμένο πτώμα στην Εθνική Οδό

Το πτώμα έφερε κακώσεις, ενώ το ένα χέρι του ήταν κομμένο.

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στο 7ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών - Χαλκίδας, το πρωί του Σαββάτου.

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε διερχόμενος πολίτης σε απόσταση δύο μέτρων από το δρόμο στη Ριτσώνα μέσα σε ένα χωράφι. Ο περαστικός μόλις αντίκρισε το πτώμα, ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Ο άνδρας είχε κακώσεις στο κρανίο του και το ένα χέρι του ήταν κομμένο.

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ηλικία του πτώματος, ούτε έχει αναζητηθεί ακόμη από τους συγγενείς του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χαλκίδας, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άντρα που βρέθηκε νεκρός.

Παράλληλα, έχει γίνει νεκροψία – νεκροτομή, όπου αναμένονται και τα αποτελέσματα.

πηγή: tvstar.gr