Λέσβος

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε μετά το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Καρά- Τεπέ στη Μυτιλήνη, στο ύψος του Βασιλόπουλου με κατεύθυνση προς Μόρια.

Αγροτικό αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη προσφυγοπούλα και την τραυμάτισε.

Το κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.