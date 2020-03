Αιτωλοακαρνανία

Τραυματίστηκε αστυνομικός σε καταδίωξη

Κινδύνεψε η ζωή αστυνομικών σε καταδίωξη ληστών.

Σπείρα που ενέχεται σε κλοπές μονοκατοικιών στο Αγρίνιο εξάρθρωσε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας τέσσερις άνδρες ηλικίας 21, 26, 30 και 46 ετών, καθώς μία 23χρονη συνεργό τους.

Η εξάρθρωση της σπείρας ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για την δράση των μελών της, επιχείρησαν να σταματήσουν στην περιοχή της Γαβρολίμνης για έλεγχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 21χρονος, ο 30χρονος και ο 46χρονος. Όμως, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη μέχρι την πόλη της Πάτρας. Εκεί το αυτοκίνητο των συλληφθέντων εμβόλισε περιπολικό της Άμεσης Δράσης Πατρών, που συμμετείχε στην καταδίωξη, με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ενώ συνάδελφοί του κατάφεραν να συλλάβουν τον 30χρονο. Οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, όταν ο 26χρονος και η 23χρονη, μετέβησαν με ΙΧ φορτηγό, στον Άγιο Βασίλειο Πατρών, στο ύψος των διοδίων του αυτοκινητόδρομου Πατρών- Αθηνών, για να τους παραλάβουν οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους τέσσερις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα των ανδρών της Ασφαλείας Αγρινίου προέκυψε, ότι οι τέσσερις άνδρες, καθώς και ένας 25χρονος που αναζητείται, είχαν διαπράξει από τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, εννέα κλοπές σε μονοκατοικίες, από τις οποίες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα και χρήματα, με το παράνομο περιουσιακό τους όφελος να φθάνει περίπου τα 46.500 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στους δράστες βρήκαν μεταξύ άλλων 1.990 ευρώ, 6.604 δολάρια Η.Π.Α., κοσμήματα, ρολόγια κ.ά.

Τέλος, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβωθεί τυχόν συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.