Πιερία

Ηλικιωμένη έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων

Κακή τροπή πήρε η συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα, για μία ηλικιωμένη.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραυματισμένη ανασύρθηκε από άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 81χρονη η οποία έπεσε σε χαράδρα, στο δημοτικό διαμέρισμα Δίου, στον δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η 81χρονη, η οποία βρισκόταν στο σημείο για να πάρει μέρος σε εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα, γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε άντρες της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα. Η 81χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.