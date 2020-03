Κυκλάδες

Πλοίο “παλεύει” με τα κύματα για να δέσει στην Σίκινο (βίντεο)

Παρά τους ισχυρούς ανέμους και τα τεράστια κύματα ο καπετάνιος έκανε το καθήκον του...

Ο καπετάνιος του πλοίου «Αδαμάντιος Κοραής» δίνει «μάχη» με τα κύματα προκειμένου να δέσει το πλοίο με ασφάλεια στο λιμάνι της Σικίνου.

Την Τετάρτη οι άνεμοι που έπνεαν ήταν πολύ ισχυροί, ενώ στο Αιγαίο έπιαναν κατά τόπους μέχρι και τα 8 μποφόρ.

Στο βίντεο διακρίνεται και η προσπάθεια που καταβάλει ένας ναυτικός στο λιμάνι υπό αντίξοες συνθήκες για να δέσει το πλοίο.

Οι σκηνές από το παρακάτω βίντεο είναι συνηθισμένες στην γραμμή με τα δύσκολα λιμάνια των δυτικών Κυκλάδων.

Βίντεο: kaipoutheos.gr