Βέροια: Βρήκαν τους δολοφόνους της 44χρονης

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον δρόμο, χωρίς ρούχα. Δύο οι δράστες πίσω από το στυγερό έγκλημα. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Aρχές.

Δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 47 ετών, Ρομά που διέμεναν στον παρακείμενο καταυλισμό, ήταν οι δράστες της δολοφονίας της 44χρονης στη Βέροια, βραδινές ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο InVeria.gr o Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Διονύσης Κούγκας.

Οι δύο άντρες μαζί με το θύμα είχαν νωρίτερα μεταβεί στην περιοχή της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Όταν επέστρεψαν και υπό την επήρειά τους, θέλησαν να βιάσουν την 44χρονη, αλλά αυτή προέβαλε αντίσταση και στην προσπάθειά τους να την ακινητοποιήσουν της έφραξαν τις αναπνευστικές οδούς και πέθανε.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και ήδη μεταφέρθηκαν στην Ανακρίτρια, ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (9/3).

