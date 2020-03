Έβρος

Έβρος: ενισχύεται ο φράχτης, αυξάνονται οι περιπολίες

Έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης οι άνδρες της κυπριακής αστυνομίας. Ενισχύονται οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στις Καστανιές.

Ηρεμία επικρατεί από το μεσημέρι της Κυριακής στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο.

Τις τελευταίες ώρες δεν παρατηρήθηκαν απόπειρες παραβίασης των συνόρων, με την κατάσταση να θεωρείται ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές στο 24ωρο μεταξύ 06:00 το πρωί της Κυριακής και 06:00 το πρωί της Δευτέρας καταγράφηκαν δύο συλλήψεις. Ένας συλληφθείς είναι υπήκοος Αιγύπτου κι ο άλλος είναι Μαροκινός. Παράλληλα, οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την παράνομη είσοδο στη χώρα σε 1.646 περιπτώσεις.

Τα ξημερώματα έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και οι άνδρες της κυπριακής αστυνομίας, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην προστασία των ελληνικών συνόρων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Παράλληλα, ενισχύονται οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στο φυλάκιο στις Καστανιές, αλλά και οι περιπολίες, ενώ διεξάγονται εργασίες για ενίσχυση του φράχτη.

Την πλήρη εμπιστοσύνη του στις εντεταλμένες, από την πολιτεία, δυνάμεις που φρουρούν τα σύνορα εκφράζει με ανάρτηση στο Facebook ο δήμαρχος Ορεστιάδας, περιοχής που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από το μεταναστευτικό/προσφυγικό κ. Βασίλης Μαυρίδης. Υπογραμμίζει το “υψηλό ηθικό, την υπερηφάνεια αλλά και τη ν ψυχραιμία” των κάτοικων της ακριτικής περιοχής και δηλώνει ότι “δεν επιτρέπω σε κανέναν να αμφισβητήσει τον ανθρωπισμό και τα αισθήματα αλληλεγγύης των συνδημοτών μου, την οποία έχουν αποδειξει ανελλιπώς εδώ και πολλά χρόνια”. Τονίζει δε, ότι είναι “αντίθετος στις περιπολίες πολιτών, πόσο μάλιστα στις (πιθανές) περιπολίες με όπλα”.

Ολόκληρη η ανάρτησή του έχει ως εξής:

“Βρήκα την ευκαιρία, τούτες τις ώρες, να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις.

Δεν αξίζει να ασχολείται κάποιος με δηλώσεις θεσμικών οργάνων που είναι έκτος πραγματικότητας, (πχ καλύβες-βίλες,»ναζηδες» κτλ.),ούτε καν αξίζει να «στοχοποιεις» τέτοια άτομα….! Δεν είναι πλέον θέμα «μεταναστευτικό»…είναι ξεκάθαρα οργανωμένη επίθεση (με χρησιμοποίηση ατόμων ως εμπροσθοφυλακή) γειτονικής χώρας(σε αυτή τη χρονική στιγμή, μόνο με άσφαιρα, χημικά- δακρυγόνα και αμέτρητες απόπειρες παράνομης εισβολής στη χωρα και καταστροφής των αποτρεπτικών εμποδίων της χώρας μας). Η αποτελεσματικότητα και οι αντοχές των στελεχών της ΕΛΑΣ ,του Ε. Σ και του Π. Σ. είναι στα ύψη. Οι κάτοικοι νιώθουν περηφάνια. Η υλική βοήθεια από όλο τον ελληνισμό είναι συγκλονιστική. Είμαι αντίθετος στις περιπολίες πολιτών, πόσο μάλιστα στις (πιθανές) περιπολίες με όπλα. Εμπιστευόμαστε πλήρως αυτούς που μας φυλάνε. Αν χρειαστεί (που δεν το εύχομαι),η πατρίδα θα καλέσει τους εθνοφύλακες. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αμφισβητήσει τον ανθρωπισμό και τα αισθήματα αλληλεγγύης των συνδημοτών μου.Την έχουν αποδείξει ανελλιπώς εδώ και πολλά χρονιά, χωρίς να το προβάλλουν. Όλη αυτή η κατάσταση έδειξε την ομοψυχία μας. Όχι απόλυτη, αλλα με μικρές εξαιρέσεις. Αυτές τις ακραίες φωνές (και από τα δυο άκρα) πρέπει να τις απομονώσουμε. Είμαστε εδώ όλοι, με υψηλό ηθικό, υπερηφάνεια αλλά και ψυχραιμία !”

Για την πίεση που ασκείται στα σύνορα του Έβρου και τα μέτρα προστασίας καθώς πέφτουν τα νερά του ποταμού στο νότιο τμήμα λόγω καλοκαιριού, μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Άγγελος Συρίγος. Ο κ. Συρίγος ανέφερε πως το πρόβλημα με τον Έβρο δεν είναι το βόρειο τμήμα του, αλλά στο νότιο τμήμα του εκεί που είναι το Δέλτα, από όπου υπάρχουν πολλά μικρά περάσματα και χρειάζεται να φτιαχτούν αρκετά σημεία να προστατευτούν καθώς δεν είναι ένα συνεχές χερσαίο σύνορο όπως είναι στην περιοχή των Καστανιών στο βόρειο τμήμα, αλλά είναι διάφορα σημεία που πρέπει να προστατευθούν. Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα πως ο Έβρος κρατάει και δεν έχει πρόβλημα.

Ενώ έκανε λόγο για αποτυχημένη προσπάθεια του Ερντογάν να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα, γιατί όπως είπε «πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ερντογάν προσπάθησε συνειδητά να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, δηλαδή αν του έβγαινε το σχέδιο και την Τρίτη το πρωί μετά το εορταστικό τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είχαμε στην Ελλάδα 50.000-60.000 πρόσφυγες και μετανάστες θα ψάχναμε για πρωθυπουργό, διότι η λογική είναι σε βγάλαμε για να προστατεύεις τα σύνορα, άμα ήταν να κάνεις ότι έκαναν οι άλλοι δεν σε θέλουμε, ο Ερντογάν πηγαίνει να ζητήσει τα δικά του και εμείς πηγαίνουμε να ζητήσουμε τα δικά μας».