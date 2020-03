Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο

Πανικός σε βενζινάδικο. Ληστές ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και με την απειλή όπλου άρπαξαν το ταμείο.

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, στην οδό Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρία άτομα εισέβαλαν στο βενζινάδικο και πήραν με την απειλή όπλου, άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

H Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.