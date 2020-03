Κοζάνη

Κορονοϊός: Σε καραντίνα τέθηκαν δύο χωριά στην Κοζάνη

Τι σημαίνει η καραντίνα. Οι δύο πρώτες περιοχές της χώρας που τίθενται σε αυτήν την κατάσταση.

Σε καραντίνα τέθηκαν δύο χωριό της Κοζάνης, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν.

Πρόκειται για το χωριό Δαμασκηνιά, τόπος καταγωγής του εργαζομένου του νοσοκομείου Καστοριάς που κατέληξε από κορονοϊό και το χωριό Δραγασιά, στο δήμο Βοΐου.

Η καραντίνα περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου και εξόδου, ενώ η τροφοδοσία για τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα γίνεται από συνεργεία του Δήμου.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος του χωριού είπε πως οι δέκα από τους 60 κατοίκους της Δραγασιάς έχουν επιβεβαιωθεί ως φορείς του κορονοϊού, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για χωριό στο οποίο κατοικούν ηλικιωμένοι άνθρωποι.

Μεταξύ των ασθενών είναι και ο ιερέας του χωριού, ενώ απαντώντας ο ίδιος στο πώς έφτασε ο ιός στο απομονωμένο χωριό, είπε πως λίγες μέρες πριν είχε τελεστεί μνημόσυνο με τη συμμετοχή ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμαρχος, πάντως, τόνισε ότι δεν πάνε στο χωριό γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ τα πλησιέστερα νοσοκομεία είναι αυτά της Καστοριάς και της Κοζάνης, τα οποία αμφότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα με κρούσματα σε εργαζόμενους και ως εκ τούτου και ελλείψεις.