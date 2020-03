Λέσβος

Φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια

Το κέντρο κράτησης εκκενώνεται μετά από σχετικό συναγερμό που σήμανε.

Πυρκαγιά, που ενισχύει ο ισχυρός άνεμος που φυσάει στην περιοχή αυτή τη στιγμή, καίει μέρος του καταυλισμού αιτούντων άσυλο μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Την φωτιά προκάλεσε άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ το ΚΥΤ εκκενώνεται μετά από σχετικό συναγερμό που σήμανε.

Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερές λόγω του συνωστισμού των σκηνών και των άλλων κατασκευών.

