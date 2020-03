Έβρος

Τραγωδία! Κάηκε μόνη στο σπίτι της

Φριχτό τέλος για ανήμπορη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα, 91 ετών, έχασε τη ζωή της μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μονοκατοικία στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η σορός της ηλικιωμένης, η οποία διέμενε μόνη, εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διαδικασία καθαρισμού της οικίας, ενώ βάσει των πρώτων στοιχείων η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν η ηλικιωμένη προσπάθησε να ανάψει τη σόμπα πετρελαίου.

Στην κατάσβεση επιχείρησε ένα όχημα με δύο πυροσβέστες, παρουσία και της αστυνομίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.