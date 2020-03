Κοζάνη

Διασώστες ΕΚΑΒ: το “ευχαριστώ” στους πολίτες για τη στήριξη (βίντεο)

Έστειλαν το δικό τους μήνυμα σε όσους έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Το δικό τους "ευχαριστώ", με έναν ξεχωριστό τρόπο, είπαν στους πολίτες διασώστες του ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής, τέσσερα ασθενοφόρα βγήκαν στους δρόμους της πόλης με σειρήνες και αναμμένους φάρους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους στον κόσμο για την αμέριστη συμπαράστασή τους στη μάχη που δίνουν ενάντια στον κορονοϊό.

Παράλληλα έστειλαν μήνυμα στους τοπικούς άρχοντες και σε όσους έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν με υλικά όπως μάσκες και γυαλιά εργασίας για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν αυτές τις δύσκολες μέρες για το κοινό καλό.

Ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και ανταπέδωσε με το χειροκρότημά του.

Δείτε το βίντεο του kozanilife.gr: