Μεσσηνία

Το αγωνιστικό μήνυμα του “Κολοκοτρώνη” για τον κορονοϊό: δεν το κουνάμε ρούπι

Είμαστε ευγνώμονες στους σύγχρονους ήρωές μας, τους γιατρούς τους νοσηλευτές, τους συμπατριώτες μας, αναφέρει ως άλλος Κολοκοτρώνης ένας πολίτης της Καλαμάτας.

Αγωνιστικό μήνυμα από την Καλαμάτα στέλνει ένας άνδρας, γνωστός στην πόλη για τη συμμετοχή του ως άλλος Κολοκοτρώνης στην απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

Με μήνυμά του στο Facebook ζητά από τον κόσμο να μείνει στο σπίτι και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους σύγχρονους ήρωές μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους συμπατριώτες μας που προσφέρουν στον δύσκολο αυτό αγώνα κατά του κορονοϊού.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Κοντά 40 χρόνια, στις 23 Μαρτίου, λαβαίνω μέρος στην αναπαράσταση της Καλαμάτας για την απελευθέρωσή της. Δυστυχώς φέτος πρέπει όλοι να μείνουμε στα σπίτια μας τους ήρωές μας του 1821 τους τιμούμε μέσα από την καρδιά μας. Η σημαία πρέπει να κυματίζει σε όλα τα μπαλκόνια υπερήφανα. Είμαστε ευγνώμονες στους σύγχρονους ήρωές μας, τους γιατρούς τους νοσηλευτές, τους συμπατριώτες μας που προσφέρουν στον δύσκολο αυτό αγώνα. Μένουμε σπίτι για να είμαστε όλοι καλά. Του χρόνου θα γιορτάσουμε όλοι τα 200 χρόνια της ελληνικής Επανάστασης. Χρόνια πολλά Καλαμάτα. Χρόνια πολλά Ελλάδα και προσέξτε δεν το κουνάμε ρούπι από τα ταμπούρια μας για να μην μας βρει κακό βόλι».