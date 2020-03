Ηράκλειο

Κορονοϊός: Μήνυμα από 28χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Τι αναφέρει για τα συμπτώματα που “κλιμακώνονταν” και τι ζητά από μικρούς και μεγάλους.

“Μείνετε σπίτι και να προσέχετε, πιο απλό πράγμα από αυτό δεν θα μπορούσε να μας ζητηθεί”

Το δικό της μήνυμα, έστειλε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook η 28χρονη γυναίκα που, αν προσβλήθηκε από κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο κέντρο αναφοράς covid-19,μ στην Κρήτη, που είναι το ΠΑΓΝΗ.

Σήμερα, εκτός απροόπτου θα πάρει εξιτήριο.

Το μήνυμα της 28χροινης

“Εγώ – Κορονοϊός 1 – 2

Πέμπτη μέρα νοσηλείας κι ευτυχώς πάμε καλά. Τα κύματα πυρετού όσο πάνε κι αραιώνουν. Είμαι 28 χρονών, υγιέστατη και προσβλήθηκα από το κορονοϊό.

Ξεκίνησε με συμπτώματα πυρετού που όσο περνούσαν οι μέρες ανέβαινε, μυαλγίες, πονόλαιμο ώσπου μια μέρα με έπιασε δύσπνοια και την επόμενη μέρα δυσφορία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Έτσι σε συνεννόηση με το γιατρό πήγα στο νοσοκομείο και οι ακτινογραφίες μου έδειξαν στοιχεία πνευμονίας κι έπρεπε να νοσηλευτώ.

Πρώτη μέρα αγανακτήσαμε να πέσει ο πυρετός, δεύτερη μέρα λίγο καλύτερα αλλά κάθε 5 ώρες πυρετό με αποτέλεσμα να μην τρώω και τη τρίτη μέρα να αφυδατωθώ και η εξάντληση να είναι τραγική.

Στη τέταρτη μέρα είχα και ανακατοσούρες οι οποίες με φάρμακα πέρασαν κι άρχισα να τρώω και με τη βοήθεια των ορών να επανέρχομαι.

Σκοπός του μηνύματος είναι να αφυπνιστείτε και οι νέοι και οι μεσήλικες. Μπορεί να κολλήσει ο οποιοδήποτε κι όσο νέος κι αν είσαι μπορεί να μη το περάσεις και τόσο ελαφριά. Σκεφτείτε τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες κι αν ακόμα αυτό δε σας πείθει σκεφτείτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Ακολουθήστε τους κανόνες, τηρήστε τους έτσι ώστε η κατάσταση να παραμείνει ελεγχόμενη και να μη φτάσουμε στο τέλος πριν καλά καλά αρχίσει.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ!

Πιο απλό πράγμα απ’ αυτό δε θα μπορούσε να μας ζητηθεί.

Βοηθήστε τους εαυτούς σας, την οικογένεια σας, τους συνανθρώπους μας και φυσικά αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν στα νοσοκομεία.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ και να προσέχετε".

Πηγή: patris.gr