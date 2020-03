Φθιώτιδα

Μαχαίρια και σουβλιά στις Φυλακές Δομοκού

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί σε αιφνίδιο έλεγχο που έκαναν στα κελιά των κρσατούμενων.

Αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού στη Φθιώτιδα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους εξωτερικής Φρουράς των φυλακών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοσχέδια μαχαίρια,

4 αυτοσχέδια σουβλιά,

αυτοσχέδια λάμα και

μεταλλική ράβδος.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.