Ηράκλειο

Συναγερμός στο ΠΑΓΝΗ: 13χρονη με συμπτώματα κορονοϊού

Το κοριτσάκι, από τα Χανιά, πάσχει από σπάνιο υποκείμενο νόσημα...

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες, 13χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο πάσχει από σπάνιο υποκείμενο νόσημα (μυοπάεια)

Οι γιατροί αντιμετωπίζουν το κορίτσι ως πιθανό κρούσμα κορονοϊου καθώς παρουσάζε δύσπνοια.

Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ αλλά δεν ειναι διασωληνωμενο. Φαίνετα πως υπάρχει μικρή βελτίωση της κατάστασής του.

Εχει ληφθεί δείγμα. Το αποτέλεσμα θα βγει αργά το βράδυ.