Θεσσαλονίκη

Τον συνέλαβαν για ναρκωτικά, “έφαγε” και πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε σταθμό διοδίων τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Τι βρήκαν στον αυτοκίνητό του.

(εικόνα αρχείου)

Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 58χρονος, κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία Λητής, κοντά στο σταθμό διοδίων Ανάληψη.

Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν 100 κιλά κάνναβη συσκευασμένα σε 11 δέματα, τα οποία κατασχέθηκαν μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 300 ευρώ για παράβαση της ΚΥΑ περί απαγόρευσης μετακίνησης.