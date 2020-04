Ημαθία

“Μαϊμού” αστυνομικός έκλεψε τσάντα με μεγάλο ποσό από ηλικιωμένη

Τόσο ο δράστης όσο και ο συνεργός του, δεν πρόλαβαν να… χαρούν την πλούσια λεία τους.

Προσποιούμενος αστυνομικό της ασφάλειας, άνδρας 41 ετών, πλησίασε ηλικιωμένη, από την οποία άρπαξε τσάντα που -κατά δήλωσή της- περιείχε 1.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την ώρα που το 84χρονο θύμα επέστρεφε σπίτι, ενώ ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο όπου τον ανέμενε συνεργός του.

Η κινητοποίηση των τοπικών αστυνομικών αρχών ήταν άμεση και κατόπιν αναζητήσεων συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τόσο ο δράστης της ληστείας όσο και ο 60χρονος συνεργός του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.