Θεσσαλονίκη

Έβγαλαν τον Εσταυρωμένο στην πλατεία για προσκύνημα (εικόνες)

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η Ενορία των Νέων Μουδανιών εν μέσω των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορονοϊού και την απαγόρευση εισόδου στους Ιερούς Ναούς.

Η Ενορία αποφάσισε να μεταφέρει τον Εσταυρωμένο στην πλατεία της πόλης προκειμένου να μπορούν οι πιστοί να προσκυνήσουν, μιας και δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν εντός του ναού.

Η συγκινητική πρωτοβουλία της Ενορίας προσέλκυσε αρκετούς πιστούς και σχολιάστηκε θετικά από τους περισσότερους πολίτες, που δεν μπορούν να επισκεφθούν του Ιερούς Ναούς εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και την απαγόρευση εισόδου στους ναούς.