Αδέλφια έκλεψαν αρνιά – Βρέθηκε μόνο ένα… σφαγμένο

Άμεση η εξιχνίαση της ζωοκλοπής που διέπραξαν οι δύο μεσήλικες, ωστόσο τα ζώα που άρπαξαν είχαν “βγάλει φτερά”, πλην ενός.

Τέσσερα αρνιά έκλεψαν δύο αδέλφια την Κυριακή από το χωριό Σταματινού, αλλά όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά τους, οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το ένα και σφαγμένο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από περιφραγμένο αγρόκτημα στου Σταματινού την Κυριακή κλάπηκαν τέσσερα αρνιά, συνολικής αξίας 400 ευρώ.

Η κλοπή εξιχνιάσθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, η οποία σχημάτισε δικογραφία για ζωοκλοπή σε βάρος δύο αδελφών 46 και 52 ετών.

Μάλιστα, σε χώρο του 46χρονου βρέθηκε ένα από τα αρνιά, βάρους 12 κιλών, σφαγιασμένο και αποδόθηκε στο θύμα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και το αυτοκίνητο του 52χρονου ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

