Ραμαζάνι: Πρόκληση στην Ροδόπη με αυτοσχέδιες βεβαιώσεις (εικόνες)

Αυτοδιοικητικό στέλεχος προωθεί παράνομες «βεβαιώσεις» για να κυκλοφορούν ελεύθερα τις νύχτες παραδοσιακοί νταουλτζήδες.

Την στιγμή που ολόκληρη η χώρα γιόρτασε ένα βουβό Πάσχα με τον πλέον καταθλιπτικό τρόπο, προσπερνώντας ήθη, έθιμα, παραδόσεις και φυσικά θρησκευτικές υποχρεώσεις ένας αυτοδιοικητικός παράγοντας από την περιοχή της Ροδόπης, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, προωθώντας παράνομες «βεβαιώσεις» προκειμένου να κυκλοφορούν ελεύθερα τις νύχτες παραδοσιακοί νταουλτζήδες, που σύμφωνα με την παράδοση του Ισλάμ σημαίνουν τις ώρες προσευχής κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Ο κ. Ερντέμ Χουσεΐν που ειναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμου Αρριανών-Ροδόπης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: «… για να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι νέοι μας που θα βαράνε το νταούλι στο ιφτάρ και στο σαχούρ, θα πρέπει κάθε βράδυ να συμπληρώνουν το παρακάτω έγγραφο και να έχουν μαζί τους την ταυτότητα τους». Σημειώνει μάλιστα πως «Το νταούλι θα παίζεται κανονικά κάθε βράδυ στο ιφτάρ και στο σαχούρ, όπως συνέβαινε τα παλιά χρόνια».

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση σε μια εξόχως επιβαρυμένη περίοδο για ολόκληρη τη χώρα η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η Εβραϊκή Κοινότητα στην Ελλάδα, όσο και οι Χριστιανοί όλων των δογμάτων της χώρας έχουν υπομείνει με μοναδική καρτερικότητα την όλη κατάσταση που έχει προκαλέσει η πανδημία και τέτοιου είδους ενέργειες μόνο κακό μπορούν να προκαλέσουν.

