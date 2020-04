Ροδόπη

Κομοτηνή: Απεγκλωβισμός ιερέα από φλεγόμενο ναό (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Τεράστιες οι καταστροφές στην εκκλησία. Ποια είναι τα πιθανά αίτια της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά στον ιερό ναό της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας στην περιοχή του ΟΣΕ στην Κομοτηνή ξέσπασε περίπου στις 10:30 περίπου το πρωί του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο παράπηγμα του ναού που βρίσκεται στο προαύλιο του ναού και τα αίτια της διερευνώνται, αν και πιθανότερη αιτία φαίνεται πως είναι κάποια κεριά αναμμένα.

Η Πυροσβεστική η οποία επιχείρησε άμεσα στο σημείο με τρία οχήματα και εννέα άνδρες, χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τον ιερέα ο οποίος εγκλωβίστηκε στο σημείο καθώς η κατοικία του είναι στο ημιυπόγειο της εκκλησίας.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής Αρχιπύραρχος Αθανάσιος Αραμπατζίδης, αυτό που έσωσε τον ιερέα ήταν ότι η κατοικία του ήταν από μπετό και η φωτιά δεν μπόρεσε να επεκταθεί.

Συνέπεια της πυρκαγιάς ήταν να καταστραφεί ο μισός ναός ενώ οι ζημιές υπολογίζονται, κατ’ εκτίμηση, περίπου στα 300.000 ευρώ.

Πηγή: fonirodopis.gr