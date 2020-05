Ρεθύμνου

Ανώγεια: Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι «είπαν» για το διπλό φονικό τα όπλα και οι κάλυκες που εξετάστηκαν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ολοκληρώθηκε η βαλλιστική εξέταση στα δύο όπλα που παραδόθηκαν στην αστυνομία μετά το διπλό φονικό στα Ανώγεια, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για το όπλο που παρέδωσε ο γιος του Λευτέρη Καλομοίρη, και το όπλο που παρέδωσε στο ΑΤ Ανωγείων η οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη, ένα Glock διαμετρήματος 9Χ19.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, οι κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του φονικού ταυτοποιήθηκαν με τα δύο όπλα που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα εστάλησαν χθες στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ και δόθηκε προτεραιότητα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και σήμερα, βγήκαν τα αποτελέσματα.

Η ταυτοποίηση αναμένεται να φωτίσει σημαντικές πτυχές της υπόθεσης.