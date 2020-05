Κορινθία

Άγρια συμπλοκή σε λαϊκή αγορά

Μαχαίρια βγήκαν μεταξύ δυο ανδρών. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ ανδρών το πρωί του Σαββάτου, για το ποιος θα εργαστεί στη λαϊκή αγορά των Αγίων Θεοδώρων, στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με σοβαρά τραύματα.

Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων και του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου.