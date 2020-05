Θεσσαλονίκη

Δημοτικός υπάλληλος έκλεβε αυτοκίνητα με τον ...γερανό της υπηρεσίας!

Πως και πότε αποκαλύφθηκε η κομπίνα του "παρατηρητικού" εργαζόμενου στην καθαριότητα.

Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε δημοτικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίζει κέρδη και παρόλο που αυτό που έκανε ήταν «ωφέλιμο», ήταν και ταυτόχρονα παράνομο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο εν λόγω υπάλληλος στον τομέα της καθαριότητας – σύμφωνα με το bloko.gr – εντόπιζε τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας υπηρεσιακό γερανοφόρο τα απομάκρυνε.

Τα μετέφερε σε σκραπατζίδικα και εισέπραττε το ανάλογο τίμημα. Μπορεί με την τακτική του να εξασφάλιζε νέες θέσεις στάθμευσης και να απομάκρυνε εστίες βρωμιάς, ωστόσο αυτό που έκανε ήταν παράνομο και μόλις έγινε αντιληπτός συνελήφθη.