Έβρος

Θρίλερ με πτώμα σε ποτάμι

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι άνδρες της Πυροσβεστικής όταν εντόπισαν την σορό ενός άνδρα.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την κοίτη ποταμού, στην περιοχή Μάνδρα, στον Ορφέα Έβρου, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται, ότι στην επιχείρηση ανάσυρσής του συμμετείχαν 9 πέντε πυροσβέστες με ένα όχημα και μία λέμβο.